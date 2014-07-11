Держстат назвав області, де найменше зростають ціни

Найменший рівень інфляції в червні 2014 року порівняно з травнем 2014 року зафіксовано в Херсонській та Одеській областях, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Херсонській області в червні знизилася до 0,1% із 4,5%, в Одеській області – до 0,4% із 3,3%. Найбільший рівень інфляції в червні зафіксовано в Житомирській області – на рівні 1,4%.

За даними Держстату, у Львівській та Хмельницькій областях у червні зафіксовано інфляцію на рівні 1,3%, у Луганській та Волинській – на рівні 1,2%, в Івано-Франківській, Донецькій та Чернігівській областях – 1,1%.

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За даними відомства, в червні проти травня 2014 року продукти харчування найбільше подорожчали в Житомирській області – на 1,6%, алкогольні напої – в Полтавській області (на 4%), одяг і взуття – у Херсонській області (на 1,5%), житло, електроенергія, газ – у Херсонській області (на 2,5%), побутова техніка – у Миколаївській області (на 3,9%).

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні порівняно з травнем 2014 року уповільнилася до 1% із 3,8%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем. У річному виразі (проти червня 2013 року) інфляція прискорилася до 12% із 10,9%, зафіксованих місяцем раніше.

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