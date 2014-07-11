Росіяни не пускають в окупований Крим українських корів

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) заявляє про збільшення обсягів контрабандних поставок худоби і тваринницької продукції з України до Криму, йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, в період з 4 по 7 липня Россільгоспнагляд повернув до України 32 голови великої рогатої худоби, що ввозилися на анексований півострів без супровідної документації.

«Цей факт обумовлений низькими цінами на сільськогосподарських тварин, незаконне ввезення яких може стати причиною занесення і поширення на території Росії гострих інфекційних захворювань», - сказано в повідомленні.

Співробітники російського відомства також не пропустили до Криму 600 кг українського сиру та іншої молочної продукції через «грубі порушення в супровідній документації» і 20 тонн свинини, що транспортується з ветеринарним свідоцтвом і товаротранспортними накладними на ялові окости.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

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З того часу Россільгоспнагляд не один раз повертав до України партії продовольства, що везлися до Криму. Разом з тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може привести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш ніж наполовину залежить від їх поставок з материкової України.