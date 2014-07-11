У Донецьку бойовики захопили завод американської Cargill

Про це УНІАН повідомила представник Cargill в Україні Анастасія Дудлей.

«4 липня, у зв'язку зі зростанням напруженості в регіоні, компанія Cargill припинила роботу «Комбінату Каргилл» у Донецьку», – сказала Дудлей.

За її словами, зараз на підприємстві немає співробітників компанії, проте на території заводу перебуває «невелика кількість озброєних осіб, чиї наміри нам не зрозумілі».

«Зараз нам складно передбачити, коли буде відновлено роботу підприємства», – додала Дудлей.

Разом із тим вона не уточнила, у скільки Cargill оцінює збитки від простою заводу в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

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Довідка УНІАН. Cargill є міжнародним виробником і постачальником харчових продуктів, сільськогосподарської та промислової продукції, а також фінансових послуг. Компанія заснована в 1865 році, на сьогодні налічує 142 тис. співробітників у 67 країнах світу. У 2013 фінансовому році виручка від реалізації Cargill становила 136,7 млрд дол., доходи - 2,31 млрд дол.