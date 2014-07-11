Головою наглядової ради Аграрного фонду призначено Андрія Дикуна

Кабінет міністрів України затвердив склад спостережної ради Аграрного фонду, йдеться у розпорядженні уряду № 637-р від 9 липня.

Згідно з документом, головою спостережної ради Аграрного фонду призначено заступника міністра аграрної політики і продовольства Андрія Дикуна.

Членами спостережної ради стали директор департаменту фінансово-кредитної політики і бухгалтерського обліку Мінагропроду Баграт Ахіджанов, заступник керівника апарату прем'єр-міністра України Роман Греба, заступник директора департаменту фінансів виробничої сфери Мінфіну Анатолій Данілишин, заступник голови правління «Ощадбанку» Ірина Земцова.

Крім того, до спостережної ради увійшли директор департаменту відносин власності Мінекономрозвитку Олександр Максимов і начальник відділу з питань приватизації підприємств агропромислового комплексу управління з питань реформування власності департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна Максим Матвєєв.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення бюджетної організації Аграрний фонд на ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд створений у 2005 році і виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.