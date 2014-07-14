Росія заборонила поставки продукції Лозівського молочного заводу

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини з 9 липня заборонила ввезення на територію Російської Федерації сирної продукції Лозівського молочного заводу (Харківська обл.), говориться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, причиною заборони стало порушення українським виробником вимог законодавства РФ у галузі захисту прав споживачів.

Зокрема, Росспоживнагляд при дослідженні окремих зразків сирної продукції харківського заводу виявив у ній невідповідність показника вмісту молочних жирів і невідповідність фактичної масової частки жиру інформації, зазначеної на етикетці.

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Крім того, відомство стверджує, що інформація про склад продукту на етикетці не відповідає дійсності, а продукція Лозівського молочного заводу не відповідає Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Росспоживнагляд заборонив ввезення до РФ молочної продукції семи українських заводів групи компаній «Мілкіленд» з активами в Україні, Росії і Польщі у зв'язку з виявленням порушень вимог законодавства у галузі захисту прав споживачів. У квітні російське відомство обмежило постачання ще двох заводів групи в Україні. Таким чином, поставки «Мілкіленда» до Росії на сьогоднішній день повністю заблоковані.

Довідка УНІАН. Лозівський молочний завод - один з найбільших виробників згущеного молока і молочної продукції в Україні. Потенційна потужність підприємства становить 50 тонн молочних консервів на добу, що, за оцінками компанії, становить більш як 10% від загального галузевого виробництва всієї України.