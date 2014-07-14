Держстат вперше за півтора року зафіксував падіння сільгоспвиробництва

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в першому півріччі 2014 року скоротився порівняно з січнем-червнем минулого року на 3,9%, повідомляє Державна служба статистики.

До цього падіння сільгоспвиробництва Держстат востаннє зафіксував за підсумками 2012 року.

Згідно з повідомленням, падіння виробництва в сільгосппідприємствах за звітний період становило 7,2%, у домогосподарствах – 1,1%.

При цьому в червні обсяг сільськогосподарського виробництва скоротився порівняно з червнем 2013 року на 17,6%, але зріс на 109,4% порівняно з травнем цього року.

У Держстаті уточнили, що зазначені показники розраховані без урахування окупованого Російською Федерацією Криму.

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2013 році зросли порівняно з 2012 роком на 13,3%. При цьому зростання виробництва в сільгосппідприємствах становило 20,8%, а в господарствах населення – 5,5%.

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