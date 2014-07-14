Росія забракувала 40 тонн української яловичини

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) по Москві, Московській і Тульській областям 14 липня призупинило оформлення двох партій замороженої яловичини з України загальною вагою 40 тонн у зв'язку з порушенням ветеринарних вимог Російської Федерації, говориться в повідомленні відомства.

Зокрема, при огляді партій м'яса виробництва українських компаній «Свіженька» і «Конотопм’ясо», Россільгоспнагляд виявив порушення правил зберігання і транспортування замороженої яловичини.

На даний момент ця продукція поміщена на ізольоване зберігання, проведено відбір проб для проведення лабораторних досліджень на показники безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, істотно обмежено постачальників молочної продукції, кондитерських виробів, обмежено постачання картоплі.

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