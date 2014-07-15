«Миронівський хлібопродукт» за півроку збільшив продажі курятини на 23%

09:16, 15 липня 2014
Агро
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оновлено

Середні ціни реалізації курятини в січні-червні 2014 року зросли на 4% - до 16,86 грн/кг (без ПДВ).

Фото УНИАН

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в першому півріччі 2014 року реалізував майже 252 тис. тонн профільної продукції, що на 23% більше, ніж у січні-червні 2013 року, йдеться у звіті компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

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Згідно з документом, середні ціни реалізації курятини в січні-червні 2014 року зросли на 4% - до 16,86 грн/кг (без ПДВ).

При цьому обсяг виробництва курятини МХП за вказаний період зріс на 20 % завдяки збільшенню виробництва на Вінницької птахофабриці - до 268,9 тис. тонн. З цієї кількості на експорт холдинг у першому півріччі поставив 57,6 тис. тонн, що на 4% більше аналогічного показника минулого року.

«МХП продовжує вивчати нові можливості для бізнесу в країнах Азії, Близького Сходу і Африки, нарощуючи обсяги експорту курячого м'яса в цих регіонах», - сказано в повідомленні компанії.

Що стосується експортних поставок курятини на ринок Євросоюзу, то в МХП нагадали, що компанія експортує свою продукцію в ЄС з жовтня 2013 року, а з червня 2014 року холдинг поступово почав збільшувати обсяги поставок завдяки обнулення мит.

Говорячи про операційні результати другого кварталу, в компанії повідомили, що обсяги реалізації курятини в квітні-червні поточного року зросли на 23% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 139,7 тис. тонн, тоді як середня ціна реалізації кілограма продукції збільшилася на 10% - до 17,85 грн. При цьому експорт курятини холдингом у другому кварталі склав 27,2 тис. тонн, що трохи нижче, ніж у квітні-червні 2013 року. Скорочення експорту у другому кварталі МХП пояснює труднощами з постачанням в Російську Федерацію і високою порівняльною базою минулого року.

«В цей період в минулому році МХП досяг максимуму обсягів експорту в Митний союз:. Близько 20 тис. тонн було експортовано в Російську Федерацію і Казахстан у 2 кварталі 2013 року. Експорт МХП в Митний союз у 2 кварталі 2014 був нікчемним у результаті заборони на поставки в Митний союз, введеного на початку лютого 2014 року», - пояснили в компанії.

Загальний обсяг виробництва курятини в МХП у квітні-червні поточного року виріс на 9% - до 132,4 тис. тонн.

МХП в першому півріччі зафіксував зростання продажів і в сегменті соняшникової олії. За вказаний період холдинг реалізував 137,2 тис. тонн цієї продукції, що на 23% більше, ніж у січні-червні 2013 року. Середня ціна реалізації тонни соняшникової олії в січні-червні скоротилася на 24% - до 1,12 тис. дол. У другому кварталі обсяг реалізації соняшникової олії МХП збільшився на 13% - до 69,6 тис. тонн, тоді як вартість цієї продукції просіла на 22% -до 1,09 тис. дол./тонна.

Що стосується обсягів реалізації продуктів м'ясопереробки, то в МХП повідомили, що у першому півріччі продажі цієї продукції скоротилися на 6% -до 15,2 тис. тонн, тоді як середня ціна реалізації зросла на 11% - до 25,4 грн/кг. В другому кварталі МХП продав третім особам 8,3 тис. тонн м'ясної продукції, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Вартість продуктів м'ясопереробки МХП у квітні-червні зріс на 14,5% - до 26,5 грн/кг.

Говорячи про збиральної кампанії, в компанії відзначили, що компанія приступила до збирання ріпаку, ячменю і пшениці, причому середня врожайність цих культур знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і в минулому році.

«Ми очікуємо, що урожай сільськогосподарських культур буде хорошим і значно більш високим, ніж в середньому по Україні», - додали в МХП.

Як повідомляв УНІАН, МХП у 2013 році виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше. Обсяги продажів курятини компанії третім особам у минулому році зросли на 19% - до 447 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

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