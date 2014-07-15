Кабмін зареєстрував законопроект необхідний для експорту продукції тваринництва до ЄС

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про корми» (№4280а), без прийняття якого ринок тваринницької продукції Євросоюзу залишиться закритим для українських виробників.

Зазначений законопроект, згідно з пояснювальною запискою до нього, покликаний стимулювати виробництво безпечних і якісних кормів і тваринницької продукції, зберегти і підвищити продуктивність сільгосптварин, забезпечити виробництво якісних і безпечних для здоров'я худоби кормів, захистити ринок кормів, кормових добавок та преміксів від фальсифікації.

Документ, зокрема, передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері отримання документів дозвільного характеру або реєстрації в сфері регулювання виробництва та обігу кормів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба зверталася до Верховної Ради з проханням якомога швидше прийняти п'ять законопроектів, без набуття чинності яких експорт тваринницької продукції в Євросоюз буде неможливий. Серед них називався і законопроект «Про корми». З необхідних тваринникам законопроектів парламент підтримав у першому читанні лише один - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».