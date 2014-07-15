Запаси зерна в Україні скоротилися на 20%

Запаси зерна на сільськогосподарських підприємствах України (крім малих) і підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зернових до 1 липня 2014 року становили 7 млн тонн, що на 20% менше, ніж на аналогічну дату 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, запаси пшениці до зазначеної дати становили 2,4 млн тонн, ячменю - 2,1 млн тонн, кукурудзи - 2,2 млн тонн, жита - 0,2 млн тонн.

Безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах до 1 липня на зберіганні знаходилося 3,8 млн тонн зерна, що на 26% менше, ніж роком раніше. З них на пшеницю припадає 1,2 млн тонн, на ячмінь - 1,1 млн тонн, на кукурудзу - 1,3 млн тонн, жито - 32 тис. тонн.

У Держстаті повідомили, що запаси насіння соняшнику в країні до 1 липня 2014 року порівняно з обсягом на 1 липня 2013 року зросли на 91% - до 1,5 млн тонн, з яких на аграрних підприємствах знаходилося 0,4 млн тонн (на 23% більше, ніж роком раніше), а на підприємствах, що займаються переробкою і зберіганням, - 1,1 млн тонн (у 2,4 раза більше).

Як повідомляв УНІАН,урожай зернових в Україні в 2013 році, за оцінками Держстату, становив рекордні близько 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж у 2012 році.

До 11 липня українські аграрії провели збирання нового врожаю на площі 3,5 млн га, намолотивши 10,3 млн тонн зернових і зернобобових культур.