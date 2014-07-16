Україна ввела спецмита на молоко, цукерки і пиво з Білорусі

Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо українських виробників напоїв і продуктів харчування ввела спеціальне мито на поставку білоруських молочних продуктів, кондитерських виробів та пива.

Відповідне рішення прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, повідомляє видання «Урядовий кур'єр».

Зокрема, на молоко, вершки, йогурти, кефір, вершкове масло, а також на кондитерські вироби з цукру, шоколад і борошняні солодощі, що імпортуються з Білорусі, вводиться мито в розмірі 55,29% від митної вартості цієї продукції.

Для білоруського солодового пива Україна вводить мита в розмірі 60,05% від митної вартості.

Спеціальні мита будуть застосовуватися до зазначених товарів до 31 грудня 2016 року. Рішення комісії набирає чинності через 10 днів з моменту його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них зажадали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш, ніж у 2 рази, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.

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Білорусь є одним із найбільших імпортерів молочної продукції на українському ринку. За даними Державної фіскальної служби, у першому півріччі 2014 року Білорусь поставила до України молока і вершків на 1,3 млн дол., що становить 46% від загального імпорту цієї продукції.