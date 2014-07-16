Керівництво «Укрспирту» звинуватили в нелегальному продажу спирту

Державна фіскальна служба порушила кримінальне провадження стосовно посадовців державного монополіста - підприємства «Укрспирт» за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 2 млн грн шляхом нелегального продажу спирту.

Як повідомляє прес-служба фіскальної служби, «Укрспирт» продавав підакцизний продукт під виглядом відходів.

«Встановлено, що посадові особи підприємства у 2014 році без відповідного документального оформлення відвантажили 2,7 тис. декалітрів етилового спирту ДП "Укрспирт" у Чернівецькій області для подальшої переробки», - сказано в повідомленні.

При цьому продукція поставлялася під виглядом залишків виробництва спирту, які не використовуються у харчовій промисловості. Таким чином, посадові особи ухилилися від сплати акцизного податку на суму 1,9 млн грн. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція Державної фіскальної служби неодноразово заявляла про випадки порушення законодавства посадовими особами «Укрспирту». Зокрема, підприємство звинувачували у виробництві нелегального спирту, ухиленні від сплати податків.

Раніше Кабінет міністрів України виступив за приватизацію «Укрспирту» у рамках загальнодержавної масштабної програми приватизації державних компаній. «Ми оголосимо наймасштабнішу приватизацію за всі 23 роки. Вважаю, що компанія «Укрспирт» має бути приватизована», - заявляв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Державне підприємство «Укрспирт» є монополістом з виробництва етилового спирту в Україні.