Хлібозавод у Сніжному через бої переносить своє виробництво до Шахтарська

Хлібозавод одного з найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні – групи Lauffer у Сніжному (Донецька обл.) 15 липня був пошкоджений снарядом, повідомляє прес-служба компанії.

«На територію Сніжнянського хлібозаводу влучили два снаряди, внаслідок чого повністю зруйнована виробнича лабораторія, вибиті шибки в цехах. Також пошкоджена лінія електропередач, що живить підприємство. Постраждалих немає», - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим випічку хліба зі Сніжнянського хлібозаводу перенесено на суміжне підприємство в Шахтарське. Постачання хлібобулочних виробів, за повідомленням Lauffer, до торгових точок Сніжного і довколишніх населених пунктів вже відновлене.

У компанії також додали, що решта хлібозаводів групи у Донецькій і Луганській областях продовжують роботу, а труднощі з доставкою хліба виникають лише в тих районах, де ведуться активні бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня в Сніжному в результаті вибуху бомби було зруйновано 12 квартир у житловому будинку. За даними РНБО, бомбардування здійснив невідомий літак. Разом з тим, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук заявив, що авіаудар по Сніжному завдала російська авіація.

Довідка УНІАН. Lauffer – один із найбільших українських переробників сільськогосподарської продукції. Група займає лідируючі позиції з виробництва хлібобулочних виробів в Україні, об'єднуючи 35 хлібозаводів у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях і в Криму, а також низку торговельних компаній, які здійснюють оптові і роздрібні продажі хлібобулочної і кондитерської продукції.