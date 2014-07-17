Україна в рамках угоди з Китаєм експортує 3,5 млн тонн с/г культур

Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015 року) в рамках кредитної угоди з Китайською Народною Республікою має намір експортувати 3,5 млн тонн зернових і олійних культур.

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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив журналістам начальник управління переробки ДПЗКУ Сергій Сакіркін.

«Цього року планується 3,5 млн тонн за китайським контрактом відправити», - сказав Сакіркін, додавши, що минулого маркетингового року корпорація відвантажила за контрактом близько 3 млн тонн зерна при плані в 4 млн тонн.

За його словами, цього року ДПЗКУ в рамках угоди з Китаєм має намір експортувати пшеницю, кукурудзу, ячмінь, сою й ріпак. При цьому ячмінь і кукурудза частково реалізовуватимуться на китайському ринку, а не реекспортуватимуться до інших країн.

Сакіркін також зазначив, що експортні можливості корпорації обмежені перевалочною потужністю її зернових терміналів. У зв'язку з цим він повідомив, що ДПЗКУ за рахунок другої, товарної, частини китайського кредиту планує побудувати термінал в Іллічівському морському торговому порту.

«Вже оцінено можливості наших терміналів. У зв'язку з цим один із пунктів освоєння контрактів – це будівництво Іллічівського терміналу. Тобто це буде новий портовий елеватор із великою потужністю, який дозволить нам збільшувати відвантаження», - сказав Сакіркін.

Крім того, за його словами, кредитні кошти, які Китай може надати ДПЗКУ, корпорація також планує спрямувати на модернізацію своїх борошномельних філіалів.

«Одне з питань – переозброєння наших млинів. У Китаї знаходяться виробничі потужності виробника такого обладнання - швейцарської фірми Buhler. І ось це обладнання ми й плануємо встановлювати на наших млинах», - розповів начальник управління переробки ДПЗКУ.

Сакіркін додав, що почати переоснащення борошномельних потужностей корпорація має намір зі свого філіалу в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів у агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту в розмірі 1,5 млрд дол. надавалася Державній продовольчо-зерновій корпорації України, яка повинна була купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших поставок до Китаю (у 2013/2014 МР корпорація повинна поставити 4 млн тонн) через посередництво китайської корпорації ССЕС. Другу половину позики українська корпорація повинна була протягом п'яти років витратити на імпорт із КНР сільськогосподарської техніки, обладнання, засобів захисту рослин, добрив, елітного насіння, а також на будівництво об'єктів сільськогосподарської інфраструктури з використанням китайських комплектуючих.