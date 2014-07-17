До Макіївки по каналу «Сіверський Донець - Донбас» надійшла вода

Вода по каналу «Сіверський Донець – Донбас», роботу якого було припинено через артилерійський обстріл 10 липня, надійшла до Макіївки, йдеться в повідомленні ДТЕК.

«До 14 липня енергетиками ДТЕК разом із ремонтниками «Води Донбасу» було повністю відновлено енергопостачання насосних підстанцій першого й другого підйому каналу «Сіверський Донець – Донбас». Із того часу вода почала заповнювати висохлий канал від місця руйнувань у селі Семенівка Слов'янського району вниз, на південь. До вечора 16 липня вода дійшла до Макіївки», - йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК зазначили, що для повного заповнення каналу потрібно ще від 2 до 5 днів. Після цього система пройде знезараження хлоруванням води.

Як раніше повідомляв УНІАН, внаслідок артилерійського обстрілу 10 липня на території насосної станції I підйому каналу «Сіверський Донець - Донбас» було смертельно поранено двох співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу» й завдано збитків будівлі насосної станції. Внаслідок цього, о 10.30 було зупинено роботу насосних агрегатів насосної станції I підйому, а о 12.00 - станції підйому.

Довідка УНІАН. Канал "Сіверський Донець - Донбас" - штучний канал у Донецькій області, побудований наприкінці п'ятдесятих років XX століття. Це унікальна гідротехнічна споруда, що з’єднує Сіверський Донець із витоком річки Кальміус. Загальна довжина каналу 133,4 км. За течією каналу для забезпечення його безперебійної роботи в разі аварії створено п'ять резервних водосховищ: Карловське, Волинцевське, Артемівське, Горлівське і Верхньо-Кальміуське загальним обсягом 64 млн куб. м.