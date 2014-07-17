У Росії запевняють, що продукти з України до Криму надходять в повному обсязі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) запевняє, що постачання продуктів харчування з України до Криму здійснюються безперешкодно і в повному обсязі.

«За даними Управління Россільгоспнагляду у Республіці Крим і Севастополі, постачання всіх видів продовольства з України до Криму здійснюються в повному обсязі і без найменших затримок з російської сторони», - сказано в повідомленні ветеринарного відомства країни-окупанта.

До того ж у Россільгоспнагляді відзначили, що близько 3% продукції рослинного походження, що ввозиться до Крим з України, не відповідають вимогам безпеки та підлягають поверненню постачальнику.

Зокрема, з початку липня Россільгоспнагляд не пропустив до Росії 11 тонн фруктів, 2 тонни картоплі і 64 кубометри пиломатеріалів, що слідували з України через кримські пропускні пункти.

Однак ці обсяги, на думку російського відомства, є незначними, тому не впливають на рівень забезпечення кримчан продуктами харчування.

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«У загальному обсязі ввозиться з української сторони товару рослинного походження зазначені повернення являють собою краплю в морі, яка не має практичного впливу на забезпечення населення півострова повним асортиментом продуктів», - резюмували в Россільгоспнагляді.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим. Разом з тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, так як він більш ніж наполовину залежить від їх поставок з материкової України.