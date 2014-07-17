Україна збільшила виробництво м'яса птиці і свинини, скоротила - яловичини

Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво свіжого або охолодженого м'яса птиці в країні за вказаний період збільшилося на 7,1% порівняно з січнем-червнем 2013 року - до 351 тис. тонн. Зокрема, в червні українські птахівники поставили на ринок 55,9 тис. тонн свіжого або охолодженого м'яса птиці, що на 1,2% перевищує результати червня 2013 року, але на 10,3% менше за показники травня цього року.

При цьому виробництво замороженого м'яса птиці за шість місяців поточного року перевищило показники аналогічного періоду минулого року на 36,1% і становило 83,1 тис. тонн, з яких 10,2 тис. тонн було вироблено в червні, що на 23,4% менше, ніж у червні минулого року, і на 1,9% поступається результатам травня поточного року.

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Обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в січні-червні 2014 року збільшився на 13,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року і становив 111 тис. тонн. У червні виробництво свіжої або охолодженої свинини становило 18,8 тис. тонн, що на 14,3% більше, ніж у червні минулого року, і на 1,9% перевищує показник травня 2014 року.

Виробництво замороженої свинини за вказаний період збільшилося на 16,4% порівняно з січнем-червнем 2013 року - до 5,8 тис. тонн. При цьому в червні було вироблено 1,2 тис. тонн цієї продукції, що на 37,2% більше, ніж у червні 2013 року, і трохи перевищує травневий результат цього року.

Також повідомляється, що в першому півріччі обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини скоротився на 4,4% – до 25,4 тис. тонн. У червні виробництво цієї продукції становило 4,6 тис. тонн, що на 5,5% поступається червневим показникам минулого року, але на 5,1% більше, ніж у травні поточного року.

Обсяг виробництва замороженої яловичини в січні-червні скоротився на 18,5% - до 7,8 тис. тонн. При цьому в червні обсяг виробництва замороженої яловичини становив 1,4 тис. тонн, що менше, ніж у червні 2013 року і травні 2014 року на 24,4% і 24,2% відповідно.

Крім того, в Держстаті повідомили, що обсяг виробництва ковбас в Україні за підсумками шести місяців поточного року становив 131 тис. тонн, що на 1,9% більше, ніж у січні-червні 2013 року. Зокрема, в червні було вироблено 23,3 тис. тонн цієї продукції, що на 1,5% перевищує показники червня 2013 року, але трохи менше, ніж у травні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році виробництво свіжого м'яса птиці в Україні збільшилося на 6,8%, замороженого – на 91,4%. Обсяг виробництва свіжої свинини збільшився на 16,1%, замороженої – скоротився на 21,5%. Свіжої яловичини в 2013 році в країні було вироблено на 1,9% більше, ніж роком раніше, а замороженої – на 70,2%. Виробництво ковбас в Україні торік скоротилося на 0,8%.