«Кернел» скоротив продажу соняшникової олії і збільшив продажі зерна

Найбільший виробник масложирової продукції агрохолдинг «Кернел» в 2014 фінансовому році (ФР, липень 2013 - червень 2014) реалізував 920,3 тис. тонн наливної соняшникової олії, що на 11,5% менше, ніж у попередньому ФР, йдеться в звіті компанії.

Згідно з документом, за звітний період холдинг, також займається зернотрейдінгом, наростив продажі зерна на 40,5% - до 4,2 млн тонн.

Продажі компанією бутильованої соняшникової олії в минулому ФР скоротилися на 12,8% - до 94,4 тис. літрів. Переробка насіння соняшнику в "Кернел" за вказаний період зросла на 0,9% -до 2,3 млн тонн, а зернові термінали холдингу в 2014 ФГ перевалили 3,9 млн тонн продукції, що на 48,8% більше, ніж роком раніше.

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Що стосується операційних результатів компанії в четвертому кварталі 2014 ФР, то у квітні-червні поточного року «Кернел» збільшив обсяги реалізації наливної соняшникової олії на 2,8% - до 298,3 тис. тонн. Продажу зерна компанією за вказаний період скоротилися на 9,7% - до 713,9 тис. тонн.

Крім того, у четвертому кварталі минулого ФР «Кернел» реалізував 19 тис. тонн бутильованої соняшникової олії, що на 20,9% менше, ніж за аналогічний період 2013 ФР.

Обсяги переробки «Кернел» насіння соняшнику в квітні-червні зріс на 60,1% - до 668 тис. тонн, а перевалка вантажів через зернові термінали компанії збільшився на 35,7% - до 841,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, «Кернел» у 2013 ФР збільшив продажі наливної соняшникової олії порівняно з 2012 ФР на 25,6% - до 1,04 млн тонн, зернових - на 42,3%, до 3,022 млн тонн.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», контрольоване українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через належні їй термінали на Чорному морі. Земельний банк компанії становить понад 400 тис. га. На українському ринку масложирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».