Росія посилила контроль за яловичиною українського виробника

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) ввело режим посиленого лабораторного контролю над продукцією виробника яловичини «Свіженька» (Чернівецька обл.), йдеться у повідомленні відомства.

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Згідно з повідомленням, причиною посилення контролю стало виявлення у замороженій яловичині виробництва української компанії неприпустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому, 9 липня, Россільгоспнагляд вивів з-під режиму посиленого лабораторного контролю продукцію «Свіженької», який діяв з кінця квітня 2014 року.

«Свіженька» займається виробництвом і реалізацією яловичини.