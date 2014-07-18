Міжнародне епізоотичне бюро може очолити Іван Бісюк

Про це журналістам стало відомо від працівників паризького офісу МЕБу.

Наступного року добігає завершення третя каденція теперішнього генерального директора МЕБу Бернарда Валлата. Його місце може зайняти перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк, який тривалий час є делегатом цієї світової організації.

У 2015 році відбудеться голосування за нового гендиректора МЕБу. Від деяких офіційних делегатів організації стало відомо, що нового очільника вибиратимуть з-поміж 3-4 претендентів. Кандидатура Івана Бісюка знаходиться на розгляді в адміністративному комітеті МЕБу.

Наразі імена претендентів на пост генерального директора МЕБу не оприлюдненні. Офіційно їх мають представити на початку наступного року в офіційному офісі організації в Парижі.

Як відомо, під час 79-ої Генеральної сесії Всесвітньої Асамблеї делегатів МЕБ у 2012 році тодішнього Голову Держветфітослужби України Івана Бісюка було обрано першим віце-президентом Регіональної Комісії Міжнародного епізоотичного бюро в Європі. Це одна з 5-ти керівних органів МЕБу.

В даний час Іван Бісюк займає посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства. Він має понад 20-річний досвід роботи в аграрному секторі. В першу чергу Бісюк спеціалізується на тваринництві та ветеринарії. Саме цей факт став основним при виборі його кандидатури на пост гендиректора Міжнародного епізоотичного бюро.

Слід відзначити, що на керівні посади МЕБу призначаються конкретні особи, в залежності від їх особистої компетенції і досвіду, а не від займаної посади в уряді країни, члена МЕБ.

Нагадаємо, МЕБ є міжурядовою організацією, відповідальною за поліпшення здоров'я тварин у всьому світі. Організація визнана Світовою організацією торгівлі (СОТ). До складу МЕБ входить майже дві сотні територій і країн-членів з усіх континентів. Бюро підтримує постійні відносини з 36 іншими міжнародними та регіональними організаціями і має регіональні і субрегіональні відділення на всіх континентах.

Україна з 1994 року входить до складу МЕБ і бере активну участь у всіх заходах із забезпечення епізоотичного благополуччя.

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