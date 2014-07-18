В «Укрспирті» запевняють, що нелегально спирт не продавали

Державний виробник етилового спирту «Укрспирт» спростовує обвинувачення Державної фіскальної служби (ДФС) у нелегальному продажу спирту.

«Укрспирт» висловлює офіційну ноту протесту щодо обвинувачень в нелегальному продажу спирту, які були обнародувані 16.07.2014 року на сайті Міністерства доходів і зборів України», - говориться в офіційній заяві компанії.

У держпідприємстві пояснили, що 12 липня в Люботині (Харківська обл.) співробітники ДФС затримали цистерну, в якій перевозилися відходи спиртовиробництва. При цьому в компанії стверджують, що переміщення відходів здійснювалося з супровідними документами, в яких зазначалося, що і куди переміщується.

«Слідчий фінансових розслідувань Державної фіскальної служби на підставі припущення, що в автоцистерні спирт, не взяв проби для проведення аналізу, але порушив кримінальне провадження», - говориться в заяві.

У зв'язку з цим «Укрспирт» звернувся до Генеральної прокуратури і до депутатів Верховної Ради з проханням взяти участь в розслідуванні порушеної на цій підставі кримінальної справи.

Крім того, компанія оскаржує дії слідчого ДФС в судових інстанціях.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДФС порушила кримінальне провадження щодо «Укрспирту» за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 2 млн. грн шляхом нелегального продажу спирту. У службі стверджують, що «Укрспирт» продавав підакцизний продукт під виглядом відходів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне право на виробництво етилового спирту в Україні. Проте прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримує ідею приватизації «Укрспирту» в рамках проведення майбутньої приватизації держмайна.