Терористи захопили комбікормовий завод у Вуглегірську - створюють опорний пункт

У ніч на 18 липня проросійські терористи захопили Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод (Артемівський район, Донецька обл.), який входить до складу найбільшого виробника яєць в Україні, - агрохолдинг «Авангард».

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, терористи створити на базі підприємства опорний пункт.

«Ми не виключаємо, що територія заводу може бути використана, зокрема, і для встановлення систем озброєння, оскільки тут розташована одна з найвищих точок на території Донецької області», - йдеться в повідомленні «Авангарду».

Наразі роботу заводу припинено, всіх співробітників евакуйовано. При цьому в холдингу зазначили, що Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод поставляв корми для птахофабрик у Донецькій, Луганській і Харківській областях, тому його захоплення може стати причиною зупинки цілої низки інших підприємств.

«На сьогодні без продуктів харчування може залишитися населення цих регіонів, а працівники фабрик, їх більш як 3 тисячі, можуть втратити роботу. Якщо найближчим часом не вдасться відновити виробничий цикл, всі підприємства доведеться зупинити», - повідомили в компанії.

В «Авангарді» також наголосили, що холдинг засуджує діяльність терористів на сході України, а також підтримку бандформувань з боку Росії.

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Як повідомляв УНІАН, в Донецькій і Луганській областях продовжуються запеклі бої між українськими силовиками і проросійськи налаштованими терористами. Терористи з метою дестабілізації політичного і економічного життя в Україні захоплюють промислові підприємства регіону, знищують його інфраструктуру. Вчора російські найманці збили пасажирський літак малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинуло 298 громадян Нідерландів, Малайзії, США, Австралії та інших країн.

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Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг», що належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку.

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