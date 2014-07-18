Росія заявляє про експорт з Криму 40 тис. тонн зерна

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) заявляє, що обсяг експорту зернових і продуктів їх переробки з Криму з 22 червня становив 39,9 тис. тонн.

Згідно з повідомленням російського відомства, зокрема, з 11 по 18 липня з анексованого РФ півострова до Саудівської Аравії було експортовано 9,9 тис. тонн ячменю, до Туреччини – 1,7 тис. тонн гранульованих пшеничних висівок.

«Видача фітосанітарних сертифікатів і сертифікатів якості на партії зерна, що експортується, і продуктів його переробки здійснювалася відповідно до фітосанітарних вимог імпортуючої договірної сторони і супроводжувалася документами, регламентованими технічним регламентом Митного союзу «Про безпеку зерна», - зазначається у повідомленні Россільгоспнагляду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд рапортував про експорт майже 30 тис. тонн зерна з Криму до Саудівської Аравії і Кіпру. Водночас українські чиновники і експерти заявили, що зробити це було неможливо, оскільки країни-імпортери визнали Крим анексованою територією, тому не могли б впустити до своїх портів кримське зерно.