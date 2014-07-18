Росія не пустила в Крим український мед

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) не пропустила до Севастополя 20 тонн меду, що прямував з Херсона.

Згідно з повідомлення ветеринарного відомства країни, що окупувала Крим і фінансує тероризм на сході України, причиною зупинки вантажу стала відсутність зазначення терміну придатності на етикетці, а також документів, які підтверджують безпеку і якість продукції, що ввозиться. Крім того, за інформацією Россільгоспнагляду, не було дотримано температурний режим перевезення і подальшого зберігання партії меду.

У зв'язку з перерахованими порушеннями російське відомство повернуло мед відправникові до України.

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Як повідомляв УНІАН, в лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. Відтоді Россільгоспнагляд не раз повертав до України партії продовольства, які прямувала до Криму.

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Разом з тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш як наполовину залежить від їх поставок з материкової України.

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