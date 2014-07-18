Україна вже зібрала 16,1 млн тонн зернових

Українські аграрії до 18 липня зібрали врожай на площі 5,1 млн га, намолотивши 16,1 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, на сьогоднішній день аграрії обмолотили 1,8 млн га під ячменем, намолотивши 4,97 млн тонн цієї культури. Пшеницю зібрали 10,9 млн тонн на площі 3,2 млн га. Ріпак обмолочений на 0,5 млн га, намолочено 1,3 млн тонн.

Крім того, за даними міністерства, до 18 липня вітчизняні аграрії зібрали 12 тис. га під житом, зібравши 27 тис. тонн. Овес обмолочений на 8 тис. га, в результаті чого намолочено 14 тис. тонн. Прибирання гороху проведено на 107 тис. га, зібрано 235 тис. тонн цієї культури.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод не дає офіційного прогнозу щодо обсягів валового збору зернових в країні в 2014 році. Однак Мінсільгосп США у своєму липневому прогнозі оцінив його на рівні 57,1 млн тонн. Український гідрометеорологічний центр прогнозує урожай зернових і зернобобових в країні цього року на рівні 2013 року - близько 63 млн тонн.