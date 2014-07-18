РФ знову незадоволена якістю української рослинницької продукції

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) заявляє про почастішання ввезення на територію країни заражених карантинними організмами рослинницької продукції з України.

«Незважаючи на неодноразові попередження Россільгоспнагляду на адресу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України про неприпустимість порушень міжнародних і російських фітосанітарних вимог під час постачань рослинної продукції з України в Росію, триває виявлення небезпечних для Росії карантинних об'єктів», - йдеться в повідомленні відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

Зокрема, Россільгоспнагляд повідомляє про затримання кукурудзяної крупи з України, зараженої бур'яном ценхрусом малоцвітним, а також партії зернової суміші і лікарської рослинної сировини, в яких співробітники відомства виявили карантинний об'єкт повитицю польову.

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Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, істотно обмежене постачання молочної продукції, кондитерських виробів, обмежені поставки картоплі.

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Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, враховуючи агресивні дії Росії щодо українських виробників, заявив, що вітчизняні компанії повинні бути готові до повного обмеження торгівлі з РФ в двосторонньому форматі.