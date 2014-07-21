Росія ввела чергову заборону на ввезення продукції з Молдови

Росспоживнагляд призупинив ввезення на територію РФ консервованої овочевої продукції з Молдови.

Як повідомляється на сайті Росспоживнагляду, в консервованій плодоовочевій продукції молдавських підприємств Sorvest-Agro, Alfa-Nistru, Natur Bravo, Coval&Co нібито виявлено порушення вимог законодавства, включаючи невідповідність вимогам, що пред'являються до маркування та ідентифікації продукції, а також невідповідність маси нетто заявленій на етикетці.

"Враховуючи викладене, Росспоживнагляд призупинив із 18.07.2014 ввезення на територію Російської Федерації консервованої молдавської плодоовочевої продукції", - йдеться в повідомленні служби.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент Молдови ратифікував угоду про асоціацію з ЄС.

Раніше Росія попередила Молдову про ризики, які можуть виникнути в разі інтеграції з Євросоюзом.

"Молдова не зможе поєднувати дві регуляторні системи: СНД та ЄС. Їй доведеться робити якийсь вибір. І якщо він буде на користь європейської системи, то система СНД перестане бути комфортною", - заявив заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов.