S&P поліпшило прогноз за рейтингами найбільших агрокомпаній України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services покращило прогноз за рейтингами найбільших агровиробників України: «Креатив Груп», Ukrlandfarming, «Українські аграрні інвестиції» і «Миронівський хлібопродукт» з «негативного» до «стабільного», повідомляється на сайті агентства.

За інформацією агентства, поліпшення прогнозу відбулося за результатами перегляду прогнозу щодо суверенного рейтингу України. Рейтинги вказаних компаній підтверджені на колишньому рівні - «ССС» в іноземній валюті і «В-» - в національній валюті.

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«Рейтинги за зобов'язаннями в іноземній валюті українських сільськогосподарських компаній обмежені рівнем нашої оцінки ризику переведення і конвертації валюти України, оскільки ми вважаємо, що здатність компаній обслуговувати й погашати валютний борг стримуватиметься можливим введенням обмежень на конвертацію іноземної валюти й транскордонні перекази з іноземною валютою у разі суверенного дефолту», - сказано в повідомленні S&P.

Разом із тим, аналітики агентства зазначають, що кредитоспроможність цих компаній, без урахування можливого негативного втручання з боку уряду, вища за кредитоспроможність уряду України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Слідом за суверенним агентство підтвердило кредитні рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Нагадаємо, що у лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС».