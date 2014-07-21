У великих агрохолдингів хочуть забрати податкові пільги

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Відповідний законопроект №4309а «Про внесення змін до Податкового кодексу України й деяких інших законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень)» від 21 липня опубліковано на сайті парламенту.

«Реалізація запропонованих норм дозволить збільшити в 2014 році ресурс зведеного бюджету України на суму близько 11,4 млрд грн, а також залучити до бюджету в 2015 році близько 32,7 млрд грн», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Також у законопроекті передбачено звільнення від ПДВ операцій з поставок лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості, а також скасування оподаткування за нульовою ставкою послуг із перевезення пасажирів швидкісними поїздами "Інтерсіті +".

Крім того, Кабмін пропонує в частині податку на прибуток підприємств обмежити пільгове обкладення таким податком підприємств інститутів спільного інвестування, скасувати оподаткування за пониженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами та дериватами, скасувати звільнення від оподаткування прибутку суб'єктів готельної діяльності, підприємств електроенергетики, що виробляють електричну енергію виключно з відновлюваних джерел енергії, а також скасувати звільнення від оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу і суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах фактичних витрат, передбачених інвестиційними програмами.

Згідно із законопроектом, у частині акцизного податку пропонується віднести до алкогольних напоїв такі напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% і більше, а також встановити для таких напоїв ставку акцизного податку на рівні горілки - 70,53 грн за 1 л 100% спирту, з маркуванням таких напоїв марками акцизного податку.

Також Кабмін пропонує ввести оподаткування альтернативного пального на рівні 139 євро за 1000 кг, або на рівні 70% від ставки на бензини моторні, з метою припинення використання схем відходу від оподаткування пального, оскільки пальне із вмістом менше 70% нафтової складової зараз акцизним податком не обкладаються.

Крім того, уряд пропонує з 1 січня 2015 року виключити великих сільгоспвиробників із переліку платників фіксованого сільськогосподарського податку.

У законопроекті також зазначено, що необхідно в частині плати за користування надрами змінити базу для природного газу, який реалізується не для потреб населення, зокрема, встановити, що базою оподаткування є не середня митна вартість імпортного природного газу, як зараз, а максимальний рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлює Нацкомісія з регулювання електроенергетики.

У пояснювальній записці уряд зазначає, що реалізація заходів, передбачених законопроектом, сприятиме ліквідації схем ухилення від оподаткування, вдосконаленню адміністрування податків, посиленню державного контролю за продажем спиртовмісної продукції.

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Як повідомляв УНІАН, переведення агровиробників на загальну систему оподаткування є однією з вимог ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду, спільно з яким уряд нашої країни реалізує програму реформ. Згідно з планом програми, питання реформування оподаткування агрогалузі має бути розглянуто й затверджено урядом уже у вересні цього року. За оцінками фонду, скасування пільг зі сплати ПДВ для експортерів зерна дозволить акумулювати до бюджету до 0,3% ВВП.

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Водночас, на даний момент в Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, введений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.