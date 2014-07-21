Росія продовжує забороняти молочку українських виробників

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 1 серпня поточного року заборонить ввезення в Російську Федерацію молочної продукції українських виробників «Техмолпром» (Полтавська обл.) і «Славутський маслоробний комбінат» (Хмельницька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, причиною обмеження поставок стало виявлення в сухій молочній сироватці виробництва обох компаній антибіотиків тетрациклінової групи.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) з 4 липня заборонила ввезення на територію Російської Федерації продукції семи українських дочірніх підприємств одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції групи «Мілкіленд».

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Довідка УНІАН. «Славутський маслоробний комбінат» входить до складу групи «Мілкіленд». Виробничі потужності комбінату дозволяють за добу переробляти 220 т молока. На сьогоднішній день завод виробляє ряд твердих сирів, сухе знежирене молоко ( СЗМ ), а також суху молочну сироватку і вершкове масло.

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«Техмолпром» є найбільшим українським виробником і дистриб'ютором згущеного молока і молочних консервів, продукція якого на вітчизняному ринку представлена торговими марками «Білики», «Омка», «Молочні дари», «Гадячмолоко», «Альпійські луки», «Наше молоко» і «Mileo». Потужності компанії дозволяють їй переробляти близько 1,5 тис. тонн молока в добу.