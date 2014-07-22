Кіпр спростував інформацію Росії про закупівлю кримського зерна

Кіпр спростував повідомлення в ЗМІ про імпорт 23 червня 4,6 тис. тонн зерна з Криму. "Після проведеного компетентними органами розслідування встановлено, що зерно з Криму не ввозилося в Республіку Кіпр", - йдеться в прес-релізі МЗС республіки, передає Прайм.

У документі міністерства йдеться: "Європейська рада 20-21 березня 2014 року одноголосно засудила незаконне приєднання Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до Російської Федерації і заявила, що не визнає цього акту".

У ньому підкреслюється, що "у відповідь на незаконне приєднання Криму і Севастополя Рада ЄС ухвалила 23 червня 2014 року рішення щодо обмеження поставок прямим або непрямим шляхом товарів з Криму та Севастополя, а також на фінансування або фінансове сприяння, страхування і перестрахування імпорту таких товарів".

Подібні юридичні акти є частиною європейської правової системи і повністю обов'язкові для виконання в усіх країнах-членах ЄС, відзначається в прес-релізі.

У документі також повідомляється, що "компетентна влада Республіки Кіпр належним чином поінформована про вищезазначені обов'язкові юридичні акти ЄС та приймають всі необхідні заходи для їх ефективного і негайного виконання".

Читайте такожРосія заявляє про експорт з Криму 40 тис. тонн зерна

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд рапортував про експорт майже 30 тис. тонн зерна з Криму в Саудівську Аравію і Кіпр. Водночас, українські чиновники та експерти заявили, що зробити це було неможливо, оскільки країни-імпортери визнали Крим анексованою територією, тому не могли б впустити в свої порти кримське зерно.