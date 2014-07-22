В Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель

Державне агентство земельних ресурсів (Держземагентство) ініціює відмову від ідеї відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, перейшовши до довгострокової оренди сільгоспугідь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив голова Держземагентства Сергій Рудик.

«Ми пропонуємо відмовитися від такого поняття, як мораторій на продаж земель сільгосппризначення, але не для того, щоб відкрити ринок, а для того, щоб заборонити продаж землі сільгосппризначення взагалі. Ми пропонуємо внести поняття речове право як право не на продаж землі, а право на довгострокову оренду землі сільськогосподарського призначення, визначаючи мінімальний термін цієї оренди в 14 років», - сказав Рудик, відзначивши, що відповідна ініціатива викладена в розробленому відомством законопроекті.

Голова Держземагентства також уточнив, що максимальний термін оренди сільгоспземель, згідно з проектом закону, має становити 50 років. Рудик відзначив, що відмова від ринку земель і перехід до довгострокової оренди дозволить забезпечити інтереси і власників земель, і держави, і інвесторів.

«Інвестор, маючи перспективу обробки землі до 50 років, зможе таким чином розраховувати на довгострокові інвестиції, тому що він зможе прогнозувати, що з цією земділянкою буде через 5, 10 або 25 років», - сказав Рудик.

Водночас він пообіцяв, що цей проект закону, перш ніж поступити на розгляд парламенту, пройде громадські обговорення.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Разом з тим, міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка неодноразово заявляв, що оборот сільгоспземель в Україні може існувати і без відкриття ринку земель, а у формі оренди. За його словами, орендні відносини як для українських, так і для зарубіжних виробників є достатніми.