Україна гармонізувала з нормами ЄС закони про якість харчових продуктів

Верховна Рада України гармонізувала українське законодавство з нормами ЄС в сфері безпечності та якості харчових продуктів, ухваливши закон №4179-А.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний документ проголосували 230 народних депутатів.

Закон передбачає уточнення термінології, уточнення видів правопорушень та адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в Європейському Союзі, запровадження європейських принципів регулювання ГМО, зокрема в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, вироблених з них.

Читайте такожВ Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель

Закон вдосконалює термінологію для забезпечення гармонізації із законодавством ЄС. Він вносить зміни в ряд інших законів, зокрема в Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Господарський, в закони “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про дитяче харчування”, “Про ветеринарну медицину”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про державну систему біо-безпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО, та до декрету Кабінету міністрів про стандартизацію і сертифікацію.