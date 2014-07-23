Після сиру Росії не сподобалося українське пиво, соки і консерви

Росспоживнагляд готовий розширити список заборонених українських продуктів, передає РИА «Новости» з посиланням на заяву голови відомства Анни Попової.

За її словами, багато продуктів українського виробництва, що постачаються на територію Росії, не відповідають російським вимогам.

«Проби проводяться у всіх суб'єктах Російської Федерації у різних лабораторіях, але результати ідентичні. Широкий перелік продукції сьогодні не відповідає вимогам. Ми знімаємо з реалізації, ми притягуємо до адміністративної відповідальності, ми через суд забороняємо реалізацію тієї або іншої партії. У різних суб'єктах російської Федерації перелік цієї продукції теж розширюється», - пояснила вона.

За її словами, під заборону може потрапити різна продукція, в тому числі дитячі соки, пиво, овочеві консерви і молочна продукція. Попова зазначила, що значна частина порушень виявлена у сфері захисту прав споживачів.

Нагадаємо, Россільгоспнагляд з 30 червня 2014 року посилив вимоги до документації на ввезення до Росії української харчової продукції тваринного походження.

З кінця липня 2013 року в РФ діє заборона Росспоживнагляду на поставки в Росію кондитерської продукції компанії Roshen.

Крім того, з початку 2010 року Росспоживнагляд та Россільгоспнагляд заборонила ввезення молочної продукції з 13 заводів України, в тому числі в квітні 2014 року - групи "Мілкіленд". Серед підприємств цього об'єднання під заборону тоді потрапили ПП КФ "Прометей"філія "Менський сир" та ПП "Рось", філія "Охтирський сирокомбінат".

У липні 2014 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів з ще 7 заводів групи "Мілкіленд", а також з Лозівського молочного заводу.

Також Россільгоспнагляд з 16 червня 2014 року ввів тимчасові обмеження на ввезення в Росію продовольчої картоплі з України.