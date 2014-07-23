Мінагропрод хоче зберегти податкові пільги для аграріїв до 2016 року

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір домагатися збереження пільгового режиму оподаткування сільгоспвиробників до 1 січня 2016 року, повідомив УНІАН голова відомства Ігор Швайка.

«Будемо боротися за те, про що ми говорили. Щоб не раніше 1 січня 2016 року (були внесені зміни у режим оподаткування аграріїв - УНІАН)», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників (що обробляють понад 1 тис. га з щорічним обігом у 20 млн грн) на загальну систему оподаткування податком на додану вартість (ПДВ).

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін у Податковий кодекс щодо спецрежиму оподаткування до 2018 року. Вчора, 22 липня, в знак протесту проти ініціативи Кабміну представники АПК влаштували пікет під Верховною Радою.

Водночас, переведення агровиробників на загальну систему оподаткування є однією з вимог ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, спільно з яким уряд нашої країни реалізує програму реформ.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає в себе фіксований сільгоспподаток, акумуляції сільськогосподарськими підприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.