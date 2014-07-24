Саудівська Аравія і Туреччина не імпортували зерно з Криму - МЗС України

Посольства України в Саудівській Аравії і Туреччині не підтверджують інформацію Россільгоспнагляду про постачання до цих країн зерна з окупованого Росією Криму.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«Відповідно до одержаної від Посольства України в Саудівській Аравії інформації, Міністерство сільського господарства Саудівської Аравії поки що не підтверджує достовірності поширеної в ЗМІ інформації щодо експорту кримського зерна до Королівства, повідомивши, що Саудівська Аравія не співпрацює з нинішньою владою окупованого Криму, як того вимагає міжнародне законодавство», - сказали в МЗС.

«Посольство України в Турецькій Республіці також не підтверджує факт експорту зернових з Криму до Туреччини», - додали в міністерстві.

При цьому в дипломатичному відомстві відзначили, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба звернулася до Посольства Саудівської Аравії в Україні щодо підтвердження або спростування інформації про постачання ячменю з Криму до Королівства.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Россільгоснагляду, обсяг експорту зернових і продуктів їх переробки з Криму з 22 червня становив 39,9 тис. тонн. Російське відомство стверджує, що зерно було поставлене до Саудівської Аравії, Кіпру і Туреччини.

Дипломатичне відомство Кіпру вже спростувало цю інформацію.