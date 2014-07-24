Росія заборонила ввезення овочів і фруктів з України в ручній поклажі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 28 липня забороняє ввезення в РФ рослинницької продукції з України в ручній поклажі, багажі і поштових відправленнях.

«Россільгоспнагляд прийняв рішення про введення з 28 липня 2014 року тимчасових обмежень на ввезення рослинної продукції з України в ручній поклажі, багажі та поштових відправленнях», - сказано в повідомленні відомства.

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Згідно з повідомленням, заборона буде введена у зв'язку з випадками виявлення карантинних об'єктів в продуктах рослинництва, що ввозяться в ручній поклажі з України, а також небажанням української Державної ветеринарної та фітосанітарної служби проводити переговори на цей рахунок.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Россільгоспнагляд може заборонити перевезення продовольства в ручній поклажі з України через недовіру до роботи Держветфітослужби.

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Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, істотно обмежені поставки молочної продукції, кондитерських виробів, картоплі.