Кабмін відмовився від ідеї скасувати податкові пільги для аграріїв

Кабінет міністрів України знімає з розгляду Верховної Ради пропозицію про скасування режиму пільгового оподаткування аграрного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи в парламенті, заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Оподаткування аграрного комплексу залишається таким, яким воно є на сьогоднішній день. Продовжує діяти спецрежим ПДВ, залишається фіксований сільгоспподаток і звільнення від ПДВ операцій з експорту зерна. Все залишається так, як є на сьогоднішній день», - сказав Шлапак.

При цьому, за словами міністра, уряд пропонує не стягувати ПДВ при експорті зернових і технічних культур до кінця 2015 року, тоді як раніше Кабмін пропонував відновити цю практику з 1 січня наступного року.

«Якщо ми не готові з 2015 року змінити режим оподаткування аграрного комплексу, то до 31 грудня має бути збережене звільнення від відшкодування ПДВ при експорті зерна», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників (які обробляють більш як 1 тис. га зі щорічним обігом у 20 млн. грн) на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження до 1 січня наступного року режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.

Довідка УНІАН. В Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, введений в 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.