Україна заборонила імпорт свинини з Росії

Україна заборонила ввезення на свою територію свиней і свинини з Російської Федерації у зв'язку з черговим спалахом африканської чуми свиней (АЧС) у РФ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України заборонено ввезення сприйнятливих до АЧС тварин, продукції, сировини і репродуктивного матеріалу з них, готових кормів і кормових добавок тваринного походження, кормів рослинного походження з Російської Федерації в Україні», - йдеться в повідомленні міністерства.

При цьому у відомстві додали, що інформація про виявлення вірусу АЧС в м'ясній продукції в російських містах Брянськ, Оренбург і Курській області раніше була поширена Россільгоспнаглядом.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого поточного року припинила сертифікацію живих свиней і продукції свиноводства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС у Луганській області.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.