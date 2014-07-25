Росія заборонила ввезення молочної продукції з України

Росія з 28 липня обмежує ввезення молока і молочної продукції з України, повідомив РІА Новини помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

«Ми провели нараду з молока і молочної продукції та прийняли рішення з 28 липня обмежити ввезення такої продукції в Росію з України», - сказав Алексєєнко.

Він уточнив, що протягом вже декількох років Россільгоспнагляд виявляє під час лабораторного контролю проб української продукції різні порушення (мікробне забруднення, залишки антибіотиків). "Ми зверталися в ветслужбу України з проханням провести розслідування, але відповіді від них так і не отримали", - додав він.

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Раніше Росспоживнагляд висловлював претензії до української молочної продукції, про що на початку липня заявляла голова відомства Анна Попова. За заявою пішов ряд обмежень, в тому числі щодо таких виробників, як "Мілкіленд-Україна" (входить до міжнародної групи Milkiland) і "Лозовський молочний завод".

Тим часом, з 28 липня також починають діяти обмеження на ввезення РФ української рослинної продукції в ручній поклажі, багажі та посилках.

В даний час під забороною також поставки до Росії свиней і продовольчої картоплі з України.