В українських продуктах немає заборонених речовин, начебто "знайдених" Росією - Мінагропрод

Систематичні рішення Россільгоспнагляду і Росспоживнагляду про обмеження поставок продуктів харчування з України на російський ринок є політично мотивованими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в п'ятницю повідомив журналістам міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка.

«Заборони з боку Російської Федерації (на поставки продуктів харчування – УНІАН) як правило, немотивовані й нічим не обумовлені», - сказав Швайка.

За його словами, звинувачення російських відомств у тому, що продукти харчування з України містять заборонені речовини, не підтверджуються.

«Ні по картоплі, ні по молочній продукції, ні по м'ясу птиці та великої рогатої худоби випадків вмісту заборонених речовин не було», - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що Україна готова прийняти російських інспекторів для проведення перевірок українських підприємств із метою подальшого відкриття ринку Росії для них.

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«Для того, щоб відкрити цей ринок, ми готові прийняти російських фахівців… ми готові виконувати всі наші міжнародні зобов'язання щодо експортно-імпортних операцій», - сказав Швайка.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що з 28 липня РФ має намір заборонити ввезення всієї молочної продукції з України.

Як повідомляв УНІАН, разом із агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд із початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день до РФ заборонено ввезення української свинини й продуктів із неї, суттєво обмежено поставки кондитерських виробів і картоплі.