Інспектори ЄС приїдуть перевіряти українські молочні підприємства

"З боку єврокомісарів вже затверджено дати: 28 вересня - 2 жовтня", - повідомив міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка, передає "ЕвроПравда".

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Він зазначив, що візит місії став можливим завдяки затвердженню закону про безпеку продуктів харчування.

Міністр додав, що розраховує на підтримку парламентом на початку серпня у другому читанні законопроектів про корми і продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною.

Перевірка торкнеться тільки молочних підприємств, хоча раніше в Мінагрополітики стверджували, що перевірка торкнеться і тваринницьких господарств.