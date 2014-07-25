Білорусь зняла обмеження на ввезення пива і цукерок з України - ЗМІ

Учора уряд Білорусі вирішив зняти обмеження на постачання українських кондитерських виробів і пива.

Таку інформацію сьогодні поширила прес-служба МЗС Білорусі, пише TUT.BY.

"24 липня прем'єр-міністром Республіки Білорусь підписано постанову (№ 719), яке знімає побоювання, які мали місце у наших партнерів по СНД, щодо доступу їх товарів на білоруський ринок", - заявив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Дмитро Мирончик, повідомляє білоруське видання.

У МЗС Білорусі очікують, що у відповідь "Україна забезпечить доступ білоруських товарів на свій ринок у режимі, встановленому Договором про зону вільної торгівлі, оперативно скасувавши відповідні рішення Міжвідомчої комісії". "У тому ж випадку, якщо українські рішення набудуть чинності, ми змушені будемо вживати заходів адекватного реагування. Хоча сподіваємося, що за негативним сценарієм події розвиватися не будуть, оскільки це не відповідає духу та рівню взаємодії між нашими братніми країнами", - резюмував Дмитро Мирончик.

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Як повідомляв УНІАН, із 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами й повідомили, що в Білорусі від них зажадали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж у 2 рази, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала до українських кондитерів.

Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь стосовно українських виробників напоїв і продуктів харчування ввела спеціальне мито на поставку електричних ламп розжарювання, добрив, холодильників та шин із Білорусі.

Основу імпорту до України з Республіки Білорусь становлять нафтопродукти, трактори та сідельні тягачі, металопродукція, холодильники і морозильники, шини, полімери етилену, мінеральні та калійні добрива, вантажні автомобілі, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові вироби, частини та обладнання для автомобілів і тракторів, сільськогосподарська техніка, кордні матеріали і синтетичні волокна.

Білорусь також є одним із найбільших імпортерів молочної продукції на українському ринку. За даними Державної фіскальної служби, у першому півріччі 2014 року Білорусь поставила до України молока і вершків на 1,3 млн дол., що становить 46% від загального імпорту цієї продукції.