У Києві відбувся форум, присвячений проблемам агросектору

На Форум з'їхалися більше чотирьох тисяч аграріїв майже з усіх областей України, серед яких - представники сільських громад, вітчизняні агровиробники, керівники підприємств переробки сільгосппродукції та фермери.

На форумі обговорювалися можливості залучення суспільної уваги до проблем відродження аграрного сектора економіки України, розвитку сільських територій, а також відновлення інфраструктури села.

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Крім того, учасники обговорювали питання забезпечення українців якісними продуктами за доступними цінами.

Учасники форуму прийняли рішення щодо основних завдань об'єднання. Одне з найбільш важливих питань - це захист і підтримка аграріїв та сільських територіальних громад, а також громадський контроль над діяльністю місцевих органів влади та місцевого самоврядування.

Крім того, на думку учасників, вкрай важлива розробка реальних програм в інтересах сільгоспвиробників і споживачів в Україні .

У «ЗАСТУПІ» зазначають, що для цього необхідно не лише розуміти існуючі проблеми, але і ставати активним учасником політичного процесу.

«Коли створювалася Всеукраїнська громадська організація «ЗАСТУП», ініціативна група намагалася виявити максимальну кількість проблем, що хвилюють село. Причому, охоплювали всі групи: і сільгоспвиробників та переробників, і керівників сільських громад, селян, і так далі. «ЗАСТУП» виходить з того, що вирішення проблем аграрного сектору економіки і села має відбуватися в комплексі», - повідомила голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «ЗАСТУП» Ірина Синявська.

Голова Наглядової ради Благодійного фонду «Велика родина» Віра Ульянченко, присутня на форумі, зазначила: «Ми бачимо народження нового руху, яке ставить перед собою цілі захисту села і людей, які працюють на землі. Учасники форуму усвідомлюють, що проблеми на селі практично однакові - і на Полтавщині, і на Херсонщині, і на Тернопільщині, і так далі. Це - проблеми справжніх годувальників країни. І якщо «ЗАСТУП» зумів об'єднати велику кількість небайдужих людей для їх вирішення - мабуть, все у них вийде», - підкреслила Ульянченко.