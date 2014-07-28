Сьогодні РФ обмежує ввезення молока і молочної продукції з України

Помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко запевняв, що вже протягом декількох років Россільгоспнагляд нібито виявляє при лабораторному контролі проб української продукції різні порушення.

Раніше Росспоживнагляд висловлював претензії до української молочної продукції.Читайте такожПісля сиру Росії не сподобалося українське пиво, соки і консерви

За заявою пішов ряд обмежень, у тому числі щодо таких виробників, як "Мілкіленд-Україна" (входить в міжнародну групу Milkiland) і "Лозовський молочний завод".

Між тим, з 28 липня також починають діяти обмеження на ввезення РФ української рослинної продукції в ручній поклажі, багажі та посилках. В даний час під забороною також поставки в Росію свиней і продовольчої картоплі з України.