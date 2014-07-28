Россільгоспнагляд починає пошуки антибіотиків в сирах Mcdonald's

Федеральна ветеринарна і фітосанітарна служба РФ /Россільгоспнагляд/ з 28 липня починає перевірку іноземних постачальників сиру російської мережі ресторанів Mcdonald's на наявність антибіотиків. Про це ИТАР-ТАСС повідомив керівник служби Сергій Данкверт.

Читайте такожРосспоживнагляд заборонить mcdonald's в Росії продавати гамбургери і морозиво"Россільгоспнагляд підсилює моніторинг вмісту залишкової кількості антибіотиків тетрациклінової групи імпортованого в Росію сиру, у тому числі в продукції постачальників сирів в Mcdonald's", - пояснив Данкверт.

Він додав, що в основному сири в російський Mcdonald's поставляються з Німеччини та Чехії.