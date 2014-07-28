Україна знову заборонила ввезення свинини з Польщі

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни свиней, свинини, продукції з неї, а також репродуктивного матеріалу з Польщі у зв'язку з черговим спалахом африканської чуми (АЧС) свиней у цій країні.

«Забороняється ввезення вищезгаданих товарів з усієї території Республіки Польща, за винятком тих, які були досліджені лабораторно на АЧС з негативним результатом», - сказано в повідомленні відомства.

Крім того, Держветфітослужба звернулася до ветеринарної служби Польщі з пропозицією експертної і методичної допомоги в боротьбі з подальшим розповсюдженням АЧС в Підляському воєводстві.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней тварин, продукції з них і репродуктивного матеріалу з Польщі у зв'язку зі спалахом цього захворювання в країні.

У червні, після візиту українських ветеринарів до Польщі, заборону було знято для всіх регіонів країни, окрім Підляського воєводства, в якому були зареєстровані випадки захворювання тварин на АЧС.