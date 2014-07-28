«Овостар Юніон» отримав право на постачання яєчних продуктів до ЄС

Один із найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Овостар Юніон» отримав право постачати свою продукцію на ринок Європейського Союзу, йдеться в звіті компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

«Я радий повідомити, що група «Овостар Юніон» отримала офіційний дозвіл на експорт наших товарів в Європейський Союз», - наводяться у звіті холдингу слова генерального директора Бориса Бєлікова.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію. 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі. Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України в Європейський Союз. Економічна частина угоди передбачає створення зони вільної торгівлі.

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У рамках безмитних квот Україна до 1 листопада поточного року може поставити в ЄС 3 тис. тонн яєчних продуктів.

«Овостар Юніон» в 2013 році виробив 893 млн яєць, що на 24% більше, ніж роком раніше. Минулого року холдинг також на 35% збільшив продажі рідких яєчних продуктів в порівнянні з 2012 роком - до 6,8 тис. тонн і на 8% збільшив реалізацію сухих яєчних продуктів - до 1,5 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Група компаній «Овостар Юніон» - одна з провідних агропромислових компаній України, що входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. Продукція компанії на українському ринку представлена торговими марками «Овостар» і «Ясенсвіт».

У 2011 році компанія здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії).