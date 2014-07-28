Росія заборонила українські плодоовочеві та рибні консерви

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) заборонила з 29 липня ввезення української плодоовочевої продукції і рибних консервів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що при здійсненні державного нагляду за оборотом харчової продукції при неодноразових дослідженнях консервованої плодоовочевої продукції, проведеної на українських підприємствах: сільськогосподарське ТОВ ім. Шевченка («Верес»), ВО «Одеський консервний завод», ТОВ «Ніжинський консервний завод» і рибних консервів, вироблених ВО «Одеський консервний завод», ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "Вінтар", ТОВ "Альфа-Етекс" і ТОВ «Південний РКК», виявлено порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що висуваються до маркування, невідповідність за масовою часткою основного продукту, невідповідність за вмістом білка, жиру, вуглеводів і вітаміну С, магнію, кальцію, заліза, невідповідність за показником енергетична цінність та органолептичними показниками, невідповідність за вмістом кухонної солі)», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що «враховуючи викладене, Росспоживнагляд припинив з 29 липня ввезення на територію Російської Федерації консервованої української плодоовочевої продукції і рибних консервів.

Відповідну інформацію направлено у Федеральну митну службу та управління Росспоживнагляду в суб'єктах Російської Федерації.

Нагадаємо, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 28 липня запроваджує повну заборону на поставки до РФ молочної продукції з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України спростовує інформацію Россільгоспнагляду про вміст шкідливих речовин у вітчизняних продуктах харчування, називаючи такі заяви російського відомства політично мотивованими.

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Разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.