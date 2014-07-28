Україна вже зібрала 23,6 млн тонн зернових

Українські аграрії до 28 липня провели збирання врожаю на площі 7,1 млн. га, намолотивши 23,6 млн. тонн зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, на сьогоднішній день аграрії обмолотили 2,4 млн. га під ячменем, намолотивши 6,8 млн. тонн цієї культури. Збирання пшениці проведене на площі 4,5 млн. га, внаслідок чого зібрано 16,3 млн. тонн. Ріпак обмолочено на 0,8 млн. га, намолочено 1,8 млн. тонн.

Крім того, за даними міністерства, вітчизняні аграрії зібрали 82 тис. га під житом, зібравши 192 тис. тонн. Овес обмолочено на 25 тис. га, внаслідок чого намолотили 52 тис. тонн. Збирання гороху проведене на 133 тис. га, зібрано 307 тис. тонн цієї культури.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод не дає офіційного прогнозу щодо обсягів валового збору зернових у країні в 2014 році. Проте Мінсільгосп США в своєму липневому прогнозі оцінив його на рівні 57,1 млн. тонн. Український гідрометеорологічний центр прогнозує врожай зернових і зернобобових у країні цього року на рівні 2013 року – близько 63 млн. тонн.